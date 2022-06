Groot aantal vrachtwagens rijdt zich klem in tunnels in binnenstad

AntwerpenIn de Antwerpse binnenstad knallen geregeld vrachtwagens of bestelwagens tegen de ingang van de Van Eycktunnel en de Jeanne en Jos Brabantstunnel. Ondanks grote borden met de maximumhoogte van de voertuigen kiezen de chauffeurs toch voor de snelste weg. Dat komt door het blinde geloof in de gps en het ‘time is money’-principe, zo schrijft Gazet van Antwerpen.

Bestuurders die met hun te grote voertuig tegen de ingang van een tunnel knallen, worden ook wel ‘tunnelrammers’ genoemd. In de Van Eycktunnel gebeurt er wekelijks zo’n ongeval, vertellen de bewoners van de Maria-Henriettalei aan het Stadspark. “Soms zelfs tot 4 keer per week. Dan hoor ik een luide knal en zie ik een bestelwagen of vrachtwagen die tegen de hoogtebegrenzer is gereden”, vertellen ze. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer dat de tunnel beheert, bezit niet over recente cijfers van het aantal ongevallen.

“Meestal kunnen de bestuurders op tijd weer naar achter rijden en is er dankzij de hoogtebegrenzer weinig schade. Bij ergere gevallen moet het voertuig worden weggesleept en komt de politie ter plaatse. De tunnel is dan ongeveer voor een uur afgesloten”, zegt buurtbewoonster Clara. De chauffeur krijgt een proces-verbaal en draait op voor de schade aan de tunnel. In het geval van vluchtmisdrijf probeert de politie de dader op te sporen met behulp van camera’s.

Signalisatie

De Jeanne en Jos Brabantstunnel aan het Operaplein moet gemiddeld vijf keer per maand gesloten worden door tunnelrammers. Zo beschadigde een vrachtwagen begin dit jaar de blusinstallaties van de tunnel. “Gemiddeld hebben we 100 hoogtealarmen per maand”, klinkt het op het kabinet van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Nochtans is er voldoende signalisatie. Sinds de opening in mei 2020 hebben we verschillende verkeersborden geplaatst. Daarnaast hangt er een hoogtebalk en een dynamische signalisatie. Bij hoogdetectie komt er een flash boodschap op het scherm.” De stad investeerde ook in sensibilisering via verhuurfirma’s, Slim naar Antwerpen en tijdelijke tekstkarren.

Een oorzaak van het grote aantal tunnelrammers is het blinde geloof in de gps. De navigatiesystemen zijn vaak afgestemd op de snelste route volgens het ‘time is money’-principe waarbij elke minuut telt, schrijft Gazet van Antwerpen. “Bovendien gebruiken vrachtwagenchauffeurs vaak een gps voor gewone personenwagens. Zo komen ze in moeilijkheden in tunnels en smalle straatjes”, zegt mobiliteitsexpert Dirk Lauwers. Een oplossing van het probleem is volgens hem het verbieden van vrachtverkeer in de Van Eycktunnel en de Jeanne en Jos Brabantstunnel. “Momenteel is de kortste route voor vrachtwagens door die tunnels. Met een meer lusvormige ontsluiting kan vrachtverkeer vermeden worden in de binnenstad. Het verbod op zulke vrachtwagens zou dan met een duidelijke signalisatie moeten aangegeven worden.”

Volledig scherm De Van Eycktunnel aan het Stadspark. © CVDP

