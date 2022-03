Groenplaats omgetoverd tot 12-12 dorp voor benefietdag

Vorige week zetten DPG Media, VRT, SBS en Mediahuis hun schouders al onder de steunactie van Consortium 12-12 voor Oekraïne, waarbij ze een spot van 30 seconden uitzonden. Nu gaan de mediahuizen nog een stapje verder. Op donderdag 17 maart staat Oekraïne centraal op radio én tv. Zo wordt er een gezamenlijke tv-show uitgezonden op Eén, VTM en Play4. Die wordt gepresenteerd door Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en James Cooke.

‘Oekraïne radio’

Diezelfde dag wordt er ook 14 uur lang live radio gemaakt in het teken van Oekraïne. Van 6 uur ’s ochtends tot 21 uur ’s avonds is er ‘Oekraïne 12-12' bij Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie. Ook HLN zal de hele dag in het teken staan van de hulp voor de slachtoffers van de oorlog. Met deze dag vol solidariteit willen VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis de inwoners van Oekraïne een hart onder de riem steken en zoveel mogelijk geld inzamelen om hen te helpen via de hulporganisaties die verenigd zijn in Consortium 12-12.

“Ook wij zijn erg aangedaan door wat de mensen in Oekraïne overkomt”, laten de directies van DPG Media, VRT, SBS en Mediahuis in een gezamenlijke reactie weten. “Tegelijkertijd zien we in ons land heel veel hartverwarmende initiatieven ontstaan. Mensen bieden spontaan hulp aan, de eerste Oekraïense vluchtelingen krijgen ondertussen een onderdak bij Vlamingen. Deze golf van solidariteit willen we vanuit onze mediagroepen ondersteunen en versterken. Op 17 maart zullen we de hele dag verhalen en acties delen op zes radiozenders en ’s avonds brengen we iedereen samen met een meeslepende liveshow op Eén, VTM en Play4. Met ‘Oekraïne 12-12' zijn we grenzeloos solidair met Oekraïne.”

Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) reageert namens de Vlaamse Regering opgetogen op het initiatief: “Het is hartverwarmend dat de grote mediagroepen de handen opnieuw in elkaar slaan voor de slachtoffers in Oekraïne. Het leeft enorm in Vlaanderen en Brussel. Dit toont aan dat onze mediaspelers solidair zijn, kunnen samenwerken en voelen wat er leeft in de samenleving.”

