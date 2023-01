Groen zorgt voor ruime wisselmeerderheid: Antwerpse districtsraad neemt motie tegen tunnel op Scheldekaaien aan

“We dienen een gezamenlijke motie met Vooruit in omdat heel wat burgerbewegingen tegen de kaaitunnel protesteren en wij hen daarin volgen”, zegt Annelies Thoelen, die de afscheidnemende Jan Braeckmans opvolgt als fractieleider van CD&V in de districtsraad. “We zien ook dat de meerderheid van N-VA, Groen en Open Vld zich in een lastige situatie bevindt. Groen kan niet anders dan onze motie steunen. De partij kwam in september in de gemeenteraad nog met een motie tegen de tunnel. En hun kopstukken stonden bij de recente acties van burgerplatform Kaailink mee op de foto. Bij N-VA is dat net omgekeerd: ze moeten achter hun bevoegd schepen Koen Kennis staan.”

Wat Groen zou beslissen, stond al lang voor de districtsraad vast. Schepen Tom Van den Borne: “Wij steunen de motie van CD&V en Vooruit. Dat is ook geen probleem binnen onze meerderheid. Het district is immers niet bevoegd en kan enkel een advies geven. Als een punt districtsmaterie is, zijn we wél collegiaal.”

“Socialistische tsjeverij”

Vooruit haalt dan wel mee zijn slag thuis, de socialisten kregen eerder op de dag al een sneer van Van den Borne: “In september stemden zes van de zeven socialisten in de Antwerpse gemeenteraad tegen de motie van Groen om de tunnel te schrappen. Enkel Güler Turan onthield zich. Wat gaat hun Antwerpse voorzitter Sascha Luyckx (tevens fractieleider in de districtsraad, red.) nu doen? Zijn schepenen op het matje roepen? Dit is tsjeverij van de socialisten waar CD&V een punt kan aan zuigen.”

Vrijwel hetzelfde geluid bij districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA): “Ik snap de houding van Vooruit niet meer. In juli 2020 keuren ze een eerste concept van de tunnel goed. Vorige zomer stemt schepen Tom Meeuws tegen in het college, twee maanden daarna steunt hij dan weer de meerderheid. Dat is een flipflop van jewelste. Ik ben blij dat ik in het district niet met zo’n onbetrouwbare partner hoef te besturen.”

“Leefbaarheid”

En Sascha Luyckx? Die liet zich niet opjutten. “Ik hou het bij een inhoudelijke reactie. Vooruit is tegen een tunnel omdat die de leefbaarheid en de gezondheid van de historische stadskern niet ten goede komt. We zeggen in stad én district al anderhalf jaar wat we van de plannen denken. Ik steun de motie van CD&V omdat we geen dubbelzinnige interpretatie van ons standpunt willen toelaten.”

Nog dit: Jan Braeckmans (CD&V) wordt in de districtsraad opgevolgd door Orry Van de Wauwer (34), die voor zijn partij ook in het Vlaams parlement en de Senaat zetelt.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.