Groen wil vlottere doorstroming voor voetgangers en fietsers in stad: “Door die drukknoppen aan kruispunten moeten ze veel te lang wachten”

Niemand wacht graag lang aan een kruispunt, iedereen wil een vlotte doorstroming van het verkeer. Volgens Groen is het evenwicht zoek tussen auto’s enerzijds en fietsers en voetgangers anderzijds. Gemeenteraadslid Niel Staes: “We vragen kortere wachttijden, voldoende tijd om over te steken en géén nodeloze drukknoppen op kruispunten. Die voelen zelden aan als een duwtje in de rug, integendeel. Op de wachttijden hebben ze nauwelijks invloed en ze staan vaak slecht opgesteld. Niet voor niets bekijken voetgangers en fietsers ze als ‘bedelknopjes’.”

Conflictvrij

Groen vraagt al langer overal conflictvrije kruispunten in de stad. Ook meer schoolstraten en zones 30 staan hoog op de agenda van de partij. “In 2021 raakten in Antwerpen 1.136 fietsers en 281 voetgangers gewond in het verkeer. Dat zijn er bijna vier per dag. Het aantal stijgt weer na de lockdowns”, stelt Borgerhouts districtsburgemeester Marij Preneel vast. “Automatisch groen voor fietsers en voetgangers betekent ook dat het licht voor autoverkeer op rood springt. Want meer comfort voor voetgangers en fietsers moet hand in hand gaan met meer verkeersveiligheid.”