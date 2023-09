Groen vraagt hitteplan voor Antwerpen

Port of Ant­werp-Bru­ges lanceert #portclea­nup23 om zwerfvuil aan te pakken

Gisteren werd met een opruimactie van zwerfvuil zowel in de haven in Antwerpen als in Zeebrugge het startschot gegeven van de #portcleanup23. Zowel de bedrijven in de haven als de eigen medewerkers van Port of Antwerp-Bruges worden uitgedaagd om in september zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen. Nieuw is dat vanaf dit jaar omwonenden plaatsen in de haven met zwerfvuil kunnen signaleren.