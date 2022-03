Groen noemt vervoersplan Sportpaleis een ‘slag in het gezicht van 10.000 buurtbewoners’: “Stad belooft hemel op aarde, maar het wordt een hel voor de buurt”

Antwerpen Bekende Limburgse strafplei­ter riskeert alcohol­slot en rijverbod: “Misschien kunt u zich ook inzetten voor campagnes tegen dronken rijden”

Strafpleiter Bert Vanmechelen, bekend door zijn verschijning in het tv-programma Justice For All, moest dinsdagochtend voor de Antwerpse politierechtbank verschijnen. Vorig jaar in april werd hij namelijk betrapt op dronken rijden. Hij trad toen op als raadsman van Ashley Van de Velde tijdens haar assisenproces. Het parket eiste een rijverbod van in totaal vier maanden en een alcoholslot. Daarnaast deed de rechter nog een opvallend voorstel.

30 maart