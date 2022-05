Groen na vertrek Toneelhuis-directie: “Raad van bestuur moet ontslag nemen”

In maart was er een negatief preadvies voor het Toneelhuis. Een officieel beoordelingsadvies wordt pas eind juni verwacht. Maar maandag werd bekendgemaakt dat het Toneelhuis tijdelijk een andere leiding krijgen, omdat de huidige directeur en artistiek directeur zouden aangegeven hebben wegens ziekte hun taken niet meer te kunnen uitvoeren. De artistieke gezelschappen nemen nu tijdelijk de artistieke leiding op zich. De zakelijke leiding gaat tijdelijk naar Koen Roothooft, het huidige hoofd planning en productie.

Verpletterende verantwoordelijkheid

Groen hekelt nu de ‘”allesbepalende rol die de raad van bestuur van Toneelhuis heeft gespeeld in de ontwikkeling van dit drama”. “De raad van bestuur, met tal van politiek benoemde bestuurders, draagt een verpletterende verantwoordelijkheid in dit dossier. Door hun mismanagement de voorbije twee jaar zijn tientallen jobs en het kloppend hard van onze cultuurwereld direct bedreigd”, klinkt het in een persbericht van Elisabeth Meuleman, Groen-parlementslid en voorzitter van de commissie Cultuur in het Vlaams Parlement, en Niel Staes, raadslid in Antwerpen.

Concreet hebben “slecht management en laattijdige beslissingen, onder meer over de aanstelling van een nieuw directieteam”, er volgens Groen toe geleid dat het nieuwe team “amper een half jaar tijd had om zich in te werken, een nieuw seizoen in te plannen en vervolgens op iets meer dan een maand tijd een dossier moest opbouwen”. Daardoor zou het voortbestaan van het Toneelhuis nu dus bedreigd zijn.

Onmiddellijk ontslag

De groenen dringen erop aan dat de raad onmiddellijk ontslag neemt. Daarnaast pleiten ze ervoor om grote huizen, zoals Toneelhuis, KVS en NT Gent, om te vormen tot kunstinstellingen, “zodat ze in de toekomst beter beschermd worden tegen mismanagement door politiek gekleurde raden”.