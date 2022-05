Groen licht voor nieuwbouwproject op Paardenmarkt waar pand ontplofte

Antwerpen Op bezoek in het nooddorp waar zeshonderd Oekraïense oorlogs­vluch­te­lin­gen een jaar lang zullen wonen: “Belangrijk dat ze van hun privacy kunnen genieten”

Komende weken verhuizen zeshonderd Oekraïense oorlogsvluchtelingen van woonzorgcentrum De Tol naar het gloednieuwe nooddorp op de Middenvijver in Linkeroever. Een jaar lang zullen ze van hieruit zelfstandig hun weg in en rond de stad leren vinden. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) benadrukt dat de gezinnen — in tegenstelling tot het andere nooddorp in Mechelen — volwaardige woonunits met eigen keukens en sanitair zullen bewonen: “Met dank aan de inwoners van Linkeroever die er een draagvlak voor bieden.”

27 april