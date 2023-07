Groen klaagt ‘expansiedrang’ Antwerps Zorgbedrijf aan: “Bedreiging voor de kwaliteit van de zorg”

11 ton cocaïne in beslag genomen in amper twee weken tijd: “Een straatwaar­de van 750 miljoen euro”

De Antwerpse douanediensten konden in juli, in amper twee weken tijd, al meer dan 11 ton cocaïne in beslag nemen in de haven van Antwerpen. Dat gebeurde telkens op aansturen van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen. Om precies te zijn gaat het om 11.363 kg, goed voor een straatwaarde van 750 miljoen euro. Ook werden daarbij negen verdachten gearresteerd, die ook allemaal door de raadkamer aangehouden bleven.