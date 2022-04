Groen Antwerpen hekelt “brutale afbouw” van stedelijke dienstverlening

Antwerpen Zo vierden 2.300 zesdejaars de grootste 100 da­gen-fuif van het land: “Verder studeren? Da's een vraag voor volgend jaar”

Dokters, biochemici, psychologen, lassers en werklozen in spe verzamelden zich vrijdagavond voor het GROTE Laatste 100 dagen Feest in club Ikon, de voormalige Noxx in Antwerpen. 2.300 zesdejaars telden daar de laatste dagen middelbare school af alvorens ‘het echte leven’ hen opwacht. In bijzijn van Youtube-fenomeen Average Rob en een twintigtal andere deejays werd er tot de vroege uurtjes gefeest: “Dit is mijn eerste feestervaring in ‘t stad. And I love it.”

18 april