Greenpeace blokkeert schip met Russische olie in Antwerpse haven: politie verhindert actie

Antwerpen Paarse ploeg in groene oase? District wil groener Kiel en maakt van Olympisch Stadion (virtueel) park

Even knipperen met de ogen: is het Olympisch Stadion plots een park geworden? Nee hoor, Beerschot kan volgend seizoen gewoon verder voetballen op het Kiel. Het filmpje kwam er om de campagne ‘Buurt in Bloei’ van het district Antwerpen wat te pushen. “Omdat het gerust groener kan in de wijk Kiel.”

5 april