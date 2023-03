Gratis pendelbussen voeren supporters naar keizerrijden

Twee routes

Gezien de huidige infrastructuurwerken heeft de gemeente Stabroek in samenwerking met de Antwerpse districten een oplossing uitgewerkt voor de verplaatsing naar het keizerrijden in Lillo. Supporters kunnen daarheen afzakken met gratis pendelbussen. Die leggen twee verschillende routes af. Allebei vertrekken en stoppen ze op de Scheldelaan in Lillo. Omdat de Tijsmanstunnel dicht is richting Brugge, rijden de bussen de lus in één richting. Pendelbus 1 rijdt in wijzerzin over Lillo-Stabroek-Hoevenen-Ekeren-Lillo. De haltes in Stabroek, Hoevenen en Ekeren worden enkel bediend in de richting naar Antwerpen. Pendelbus 2 volgt de route Lillo-Stabroek-Berendrecht-Zandvliet-Lillo in tegenwijzerin. De haltes in Berendrecht en Zandvliet worden enkel bediend in de richting van Zandvliet.