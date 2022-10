Gratis halloweenfeest op Sint-Andriesplaats

Voor 4+ is er Muzzafer en Dalida over hekserij en De Heksenherberg, ​een poppenspel met een vleugje magie. In de met satijn en gouddraad beklede woonwagen werd een ouderwets cafeetje ingericht waar Serafina de Bosheks de plak zwaait. 8-plussers kunnen genieten en griezelen met Huiververhalen en de voorstelling Ratman. Kinderen mogen verkleed komen en kunnen geschminkt worden bij de grimestand en een tattoo kiezen. In de schemering is er ook een vuurshow.