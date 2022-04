Gratis event ‘What the media!?’ zoekt nieuwshongerige jongelui: “Neem deel aan workshops rond fake news, deepfake en factchecken”

AntwerpenOp 23 april krijgt de Dag van de Jeugdjournalistiek in Vlaanderen onder de naam van ‘What the Media!?’ zijn vuurdoop. Jongeren tussen 12 en 25 jaar zijn dan welkom op twee locaties in Antwerpen om bij te leren over media. “We worden steeds meer met desinformatie geconfronteerd. Zeker voor jongeren, die meer dan ooit online verbonden zijn, is mediawijsheid enorm belangrijk.”

Mediawijsheid is vandaag belangrijker dan ooit. Terwijl jongeren almaar meer lijken te vervreemden van traditionele nieuwskanalen, slaan fenomenen als fake news wild om zich heen. Reden genoeg dus om de band tussen 12-plussers en de media weer wat nauwer aan te halen. ‘What the Media!?’ vindt plaats in Antwerpen en wordt georganiseerd door StampMedia in opdracht van Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle.

Mediawijsheid

Mediawijsheid werd door minister Benjamin Dalle niet zonder reden gelanceerd als één van de vijf prioriteiten in het beleidsplan. “We worden steeds meer met desinformatie geconfronteerd. Zeker voor jongeren, die meer dan ooit online verbonden zijn, is mediawijsheid enorm belangrijk. Desinformatie is van alle tijden en zullen we nooit volledig kunnen vermijden. Wel kunnen we leren om ermee om te gaan. Een heel belangrijk wapen tegen desinformatie is sterke journalistiek. Het zijn redacties en individuele journalisten die erin slagen desinformatie te ontmaskeren”, legt hij uit.

What the Media!? lanceert nog een warme oproep naar alle 12-plussers om zich in te schrijven voor deze eerste dag van de Jeugdjournalistiek in Vlaanderen. Naast workshops rond fake news zijn er die dag onder andere workshops radio, foto, video, deepfake, content creatie, factchecken en stemcoaching. Op de affiche staan mooie namen zoals Stef Wauters, Kawtar Ehlalouch, Aaron De Groeve, Martijn Peters, Meryem El Mandoudi, Mashid Mohadjerin, Elke Jacobs, Samira Atillah, Yanko Beeckman, Chris Sugira, Louise Hoedt, Amalia Jaïdi, Maurane Proost en vele anderen. Ook de journalisten van HLN regio zullen van de partij zijn.

Praktisch

What the Media!? vindt plaats op zaterdag 23 april op twee locaties in Antwerpen. Jongeren tussen 12 en 15 jaar kunnen terecht op de site van Permeke op het De Coninckplein. Jongeren tussen 15 en 25 jaar zijn welkom in AP Hogeschool, Campus Meistraat. Ook minister Dalle is van de partij en zal rond 16u tijdens zijn werkbezoek aan AP Hogeschool de ‘What the Media!?’ Awards uitreiken.

Info rond het volledige programma, praktische weetjes en updates vind je op de website.