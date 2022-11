Grand Bazar vier dagen lang decor van plantenbeurs

Deurne Drie rijstroken versperd op Antwerpse Ring richting Nederland door ongeval ter hoogte van Deurne

Op de Antwerpse Ring is een ongeval gebeurd ter hoogte van Deurne. Richting Nederland zijn daar drie rijstroken versperd, het verkeer kan er enkel over de twee linkerrijstroken rijden. Het is twintig minuten filerijden vanaf Antwerpen-Centrum. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer vanuit Gent richting Hasselt aan om te rijden via Brussel. Vanuit Antwerpen-West richting Nederland rijdt je best via de Liefkenshoektunnel.

11:50