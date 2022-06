Granaatgooier ‘Zegel’ krijgt vier jaar cel; zijn DNA zat op veiligheidslepel

Het Antwerpse parket haalt zijn slag thuis: vier jaar celstraf voor Mohamed A. Dat was ook de strafeis. Volgens het parket was Mohamed E. zeker betrokken bij de granaataanslag in de nacht van 25 op 26 maart vorig jaar. Toen ontplofte een granaat onder een geparkeerde auto die voor het huis van Mounir El G. in de Sterlingerstraat in Borgerhout stond geparkeerd. Mohamed’s DNA werd teruggevonden op de lepel van de granaat, maar hij ontkentde ook maar iets met de aanslag te maken te hebben. Dat DNA kon Mohamed A. hebben achtergelaten omdat zijn kapper daar in de buurt was gevestigd.