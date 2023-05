Gouverneur geeft Merksemse districtsraad ongelijk in discussie rond graf Borms: “Vraag van oppositielid Bavo De Mol was wel bevoegdheid district”

Na zwaar ongeval op de Plantin en Moretuslei: “Hoe spijtig het ook is, verbazen doet het ons niet”

Hoe veilig is de Plantin en Moretuslei, in hartje Antwerpen, eigenlijk voor zwakke weggebruikers? Die vraag werpt zichzelf weer op nadat er dinsdag een 23-jarige vrouw uit Wommelgem aangereden werd door een vrachtwagen, en het maar net overleefde. Maar eigenlijk werd die vraag ook al beantwoord door onze lezers, die het bewuste kruispunt met de Raafstraat eerder al via onze actie VeloVeilig Vlaanderen aanstipten als een onveilig punt voor fietsers.