Gouverneur Cathy Berx over corona-aanpak: “Als mensen voelen dat ze gedwongen worden, werkt het niet”

Antwerpen Beerschot neemt afscheid van legendari­sche materiaal­man Joske (89): “Doe Rik Coppens de groeten”

In het Olympisch Stadion op het Kiel – waar ánders? - is zaterdagavond afscheid genomen van Joske Van Hout (89). De immer goedlachse materiaalman van voetbalclub Beerschot overleed maandag. “Vandaag zijn we triest. Onze club verliest – alweer – een icoon.”

5 juni