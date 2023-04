Gossip Girl-ster Ed Westwick (35) gespot in Antwerpen

Gootschali­ge huisjesmel­ke­rij gefinan­cierd via vennoot­schap­pen van Antwerpse ereconsul van Israël

De vennootschap van Laurent Trau, Antwerps diamantair en ereconsul van Israël, zou achter grootschalige huisjesmelkerij zitten. Dat blijkt uit een onderzoek van Gazet van Antwerpen. De gebrekkige huisvesting van de uitgebuite werknemers van de Borealiswerf in de Antwerpse haven leidde naar een complexe structuur van honderden gebouwen. Die werden via tientallen tussenvennootschappen en offshorebedrijven opgekocht en omgebouwd om nadien buitenlandse arbeiders in onder te brengen, vaak in onveilige omstandigheden.