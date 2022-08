Goed voor onze drinkwaterreserves: TotalEnergies gaat 9 miljard liter Antwerps rioolwater hergebruiken

AntwerpenKraantjeswater dreigt almaar schaarser en duurder te worden, maar op vele terreinen beweegt er wel wat. Zo wil innovatief bedrijf Ekopak samen met onder meer Water-link en Aquafin tegen 2025 in de Antwerpse haven jaarlijks 20 miljard liter rioolwater recycleren tot koelwater voor de industrie. TotalEnergies belooft daarvan 9 miljard liter per jaar af te nemen. Dat komt overeen met het waterverbruik van 280.000 Antwerpenaren.

De overeenkomst werd vrijdag ondertekend op de Induss-site van Water-link. De Antwerpse drinkwatermaatschappij produceert er gedemineraliseerd water voor de industrie. Total Energies is er al twaalf jaar klant. “Met het nieuwe langetermijncontract zullen we ons zoetwaterverbruik met 90 procent verminderen”, zegt algemeen directeur Jacques Beuckelaers. “We dragen zo in belangrijke mate bij tot de ‘Blue Deal’ van de Vlaamse overheid die de droogte en waterschaarste aanpakt.”

Quote Negen miljard liter moeten we niet meer uit het Albertka­naal halen. Dat heeft een grote impact op de leverings­ze­ker­heid in Vlaanderen. In Oelegem zal een nieuw spaarbek­ken onze strategi­sche voorraad van 7 naar 11 miljard liter drinkwater verhogen. André Gantman, voorzitter Water-link

André Gantman (N-VA), voorzitter van Water-link, beklemtoont welk groot verschil het akkoord met TotalEnergies wel maakt. “Negen miljard liter hoeven we niet meer uit het Albertkanaal te halen. Dat heeft een grote impact op de leveringszekerheid in Vlaanderen. Het veranderende klimaat dwingt ons naar oplossingen te zoeken voor de toenemende droogte. We weigeren wel aan doemdenken te doen. De media zaaien net iets te gemakkelijk paniek. In Oelegem staat een nieuw spaarbekken op stapel dat onze strategische voorraad van 7 naar 11 miljard liter drinkwater verhoogt.” (lees verder onder de foto)

Blue Deal

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): “Elke druppel die we hergebruiken, is er één die we niet meer hoeven op te pompen. Het project ‘Waterkracht’ (Ekopak, PMV, Aquafin en Water-link bouwen dat op NextGen, de vroegere Opelterreinen, red.) maakt indruk. Het bevestigt Vlaanderen als koploper in duurzame innovatie. Onze ‘Blue Deal’ steunt 147 initiatieven met een half miljard euro. Experten zijn echter duidelijk: er is een nog doortastender aanpak nodig. Of het nu de industrie, de landbouw of de burger is: elke Vlaming moet mee aan boord.”

Drieduizend laadpalen

TotalEnergies telt in Antwerpen 1.700 werknemers. Topman Jacques Beuckelaers keek vrijdag naar de lange termijn voor het energiebedrijf. “Vorig jaar heeft onze groep 3 miljard dollar (2,9 miljard euro) geïnvesteerd in groene elektriciteit. Op dat vlak willen we in 2030 wereldwijd in de top-5 zitten. Een andere ambitie tegen dan is dat 30 procent van onze kunststoffen van gerecycleerde of hernieuwbare oorsprong is. Vroeger al, tegen 2025, gaan we drieduizend laadpalen hebben geplaatst in de stad Antwerpen.”

