Goed nieuws: er zijn dit jaar géén stoute dieren in de ZOO!

AntwerpenSinterklaas is ook een dierenvriend, laat daar geen twijfel over bestaan. Hij weet ook als geen ander - de verzorgers houden hem daarvan perfect op de hoogte - hoe braaf de dieren in de Antwerpse Zoo wel zijn. Dus bracht hij met zijn hulppieten heel wat zakken met strooigoed.