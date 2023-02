Glazen atriums, gloednieuwe ontwerpruimtes, en zelfs aan de gierzwaluwen is gedacht: UAntwerpen opent nieuwe campus op Paardenmarkt

Een mooie combinatie van moderne en authentieke architectuur: zo zou je de nieuwe campus van UAntwerpen op de Paardenmarkt kunnen omschrijven. De site begint aan een nieuw hoofdstuk, maar het verhaal van campus Paardenmarkt was altijd al verbonden met onderwijs. In 1558 bouwde de stad er het Knechtjeshuis, een weeshuis voor jongens die er meteen ook een opleiding volgden. Tot 1891 vonden de wezen er onderdak.

De site breidde stilaan uit, en in de twintigste eeuw vestigde de Stedelijke Nijverheidsschool zich er. Nadien was de opleiding Industriële Wetenschappen van de toenmalige Artesis Hogeschool er gevestigd. De ingenieursopleiding, die sinds 2013 deel uitmaakt van de Universiteit Antwerpen, verhuisde enkele jaren geleden naar een nieuw gebouw op Campus Groenenborger. In 2019 begon de universiteit met de restauratie van de site, dat nu de nieuwe thuishaven wordt van het departement Productontwikkeling van UAntwerpen.

Volledig scherm Het oudste deel van de campus: de slaapzaal van de weeskinderen in het Knechtjeshuis. © Klaas De Scheirder

Originele elementen

We krijgen er een rondleiding van Maddie De Pauw, expert Infrastructuur van UAntwerpen, en Alexis Jacobs, opleidingshoofd Productontwikkeling, die begint in het oudste deel van de campus: het Knechtjeshuis. “Hier sliepen de weeskinderen destijds”, vertelt Maddie De Pauw. “We hebben hier de nodige werken gedaan, maar we hebben zo veel mogelijk originele elementen in ere gelaten”, zegt ze terwijl ze de houten balken onder het plafond aanwijst. “Dit wordt wat wij een activerende leeromgeving noemen: we geven hier les, maar ook ontwerponderwijs, workshops ...", gaat Alexis Jacobs verder.

Het contrast met het historisch aanvoelende Knechtjeshuis is groot wanneer we via een gloednieuwe, moderne gang met kantoren in het andere deel van campus Paardenmarkt aankomen, bestaande uit twee delen die verbonden worden via indrukwekkende atriums volledig vervaardigd uit glas. “Hier vinden de productontwikkelaars in spe heel wat ateliers, ontwerplokalen en labo’s voor lassen, houtbewerking, 3D-printen of lasercutting”, aldus Jacobs. “Alles is hier gloednieuw en modern, maar er bleven ook authentieke elementen bewaard, zoals de originele parketvloeren en de ijzeren trap.”

Volledig scherm De nieuwe campus bevat verschillende moderne ontwerpstudio’s. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Een authentieke, ijzeren trap en de originele parketvloeren werden bewaard. © Klaas De Scheirder

Zwaluwen

“Vroeger stonden de drie gebouwen er afzonderlijk van elkaar, nu zorgen de atriums voor een bepaalde dynamiek en verbinding”, vertelt De Pauw. “Zie je de verticale lijnen op de grote glaspartijen? Die zijn er gezet voor de gierzwaluwen, zodat ze niet tegen het glas vliegen. Deze site is namelijk een broedplaats voor de vogeltjes, die nesten hadden in de dakgoten. Doordat we die dakgoten hebben gerenoveerd, konden de zwaluwen er niet meer terecht, dus hebben we compensatienesten voor deze bedreigde vogelsoort voorzien. Ik heb er al zwaluwen in zien vliegen, dus de nieuwe nestjes zijn alvast goedgekeurd.”

Volledig scherm Glazen atriums verbinden de verschillende gebouwen. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm In roosters in de muur werden nieuwe nesten gecreëerd voor gierzwaluwen. © Klaas De Scheirder

Toiletten met regenwater

Er was ook oog voor duurzaamheid tijdens de renovatie: zo liggen de daken vol zonnepanelen, de toiletten worden doorgespoeld met regenwater en op de binnenplaatsen maakte de universiteit werk van ontharding. Ook de gevel aan de overkant van de binnenkoer werd gerenoveerd. Het gebouw erachter wordt momenteel gebruikt door de opleiding Architectuur, en wordt in een latere fase gerenoveerd.

Voortaan zal je van de Paardenmarkt ook kunnen doorsteken naar het Kauwenbergstraatje en naar Gebouw R. Dat doorsteken kan ook in de historische kelder – waar vroeger blijkbaar legendarische studentenfeestjes georganiseerd werden. De kelder biedt nu plaats aan meer dan 300 fietsen. Ten slotte werpen we nog een blik in de voormalige bibliotheek, die opgefrist werd en nu dienst doet als vergaderzaal en polyvalente ruimte. De boeken zijn verdwenen: daarvoor moeten de studenten naar de Stadscampus.

Volledig scherm De voormalige bib, nu een vergaderruimte. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De historische kelder is nu een fietsenstalling. © Klaas De Scheirder

Past beter bij de richting

De 500 studenten Productontwikkeling verhuizen vanuit campus Mutsaard in de Ambtmanstraat, waar de opleiding kampte met plaatsgebrek. Vandaag, bij de start van het tweede semester, maakten de eerste studenten Productontwikkeling kennis met hun nieuwe thuis. Tijdens de International Design Workshop (IDW) en de Xplore Design Workshop (IDW) lieten ze hun creativiteit de vrije loop onder begeleiding van (internationale) gastdocenten.

“Campus Mutsaard was toch vrij verouderd, deze nieuwe campus past beter bij het idee van de richting”, vertellen tweedejaarsstudenten Niels Vlaeminck (19), Bram Engelen 19 en Jef Aerts (19). “Het is handig dat de locatie niet te ver is ten opzichte van vorig jaar, en ik heb gehoord dat hier veel meer toestellen beschikbaar zijn waardoor we minder lang moeten wachten. Wij zijn alvast tevreden over de nieuwe campus", aldus de studenten.

Volledig scherm Studenten Jef Aerts, Bram Engelen en Niels Vlaeminck. © Klaas De Scheirder

