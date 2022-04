Glasvezellassers gezocht: twaalf anderstalige nieuwkomers starten bijzondere opleiding in SPRK

AntwerpenU hebt wellicht nog nooit van het beroep gehoord, maar er is een grote nood aan glasvezellassers in België. Deze expertise zorgt dat zowel vaste netwerken als het nieuwe 5G-netwerk in uw huiskamer belanden. Om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden sloeg firma Jacops de handen in elkaar met Rising You, het Antwerpse opleidingscentrum dat momenteel twaalf vluchtelingen opleidt tot volwaardige glasvezellassers: “Vroeger werkte ik als patissier in Brussel, maar hier word ik ook echt gelukkig van.”

Twaalf cursisten waren bij de voorstelling van het project vandaag ijverig aan het werk in het opleidingscentrum in SPRK. Rising You, een vennootschap die voornamelijk anderstalige nieuwkomers via trajecten op maat naar de arbeidsmarkt begeleidt, trok hiervoor naar buurtwerkingen en verenigingen in en rond Antwerpen: “Je moet vooral veel geduld hebben om het beroep uit te oefenen”, gidst lesgever Lothar Vandevelde ons rond in de praktijk. “En je mag niet kleurenblind zijn want je werkt met een heleboel verschillende kleuren draad. Het beroep vergt wel enig intellect, maar blijft toch laagdrempelig. "

Patissier

Een andere vereiste om aan de cursus deel te mogen nemen is een basis van Nederlandse taalkennis. Walid (30) en zijn werkpartner Samuel (29), respectievelijk gevlucht uit Palestina en Eritrea, vertoeven al enkele jaren in België en kwamen in aanmerking voor de opleiding, die naar eigen zeggen bijzonder goed meevalt: “Ik ben hier echt gelukkig”, aldus Samuel. “Het is cool om een van de eerste van België te zijn die deze opleiding krijgt. Elke dag leer ik nieuwe dingen bij, wel wat anders dan mijn vorige job als magazijnier.”

Volledig scherm Schepen voor Economie Erica Caluwaerts (Open Vld) en monitor Lothar Vandevelde. © Tessa Kraan

Walid werkte als patissier in een Brusselse bakkerij maar verhuisde naar Antwerpen, en gelukkig maar: “De opleiding ligt me heel goed, en het is ook fijn om van elkaar Nederlands te leren. Binnen een paar weken mogen we op stage, daar kijk ik naar uit. Maar ook de eerste week teambuilding in de Ardennen was leuk. Daar hebben we een groepsgevoel gecreëerd.”

Een groepsgevoel vereist de job als glasvezellasser wel niet. Na de opleiding zullen - als alles goed loopt- de twaalf heren aan de slag gaan bij Jacops NV, een specialist binnen het domein van infrastructuurtechnieken. Directeur Filip Tersago benadrukt de noodzaak van zulke opleidingen in België: “Om onder meer het supersnelle mobiele 5G-netwerk mogelijk te maken, zoeken we heel wat glasvezellassers voor het aansluiten van het netwerk op de gevel van de klanten of mobiele antennes. Een opleiding tot glasvezellasser is helaas niet beschikbaar in het reguliere aanbod, vandaar de keuze voor een partnership met Rising You. Zij bewezen al eerder hun kennis en meerwaarde in het opleiden van specifiek, gekwalificeerd personeel.”

Volledig scherm Directeur van Jacops Filip Tersago en regiomanager Jacops Antwerpen Henrik Wuyts. © Tessa Kraan

Met zijn werking hielp stichter Benjamin Gérard sinds 2017 al 250 anderstalige nieuwkomers aan een duurzame job: “We zijn nog kleinschalig, maar we willen een voorbeeldfunctie zijn. We bewijzen dat je met deze doelgroep duurzaam aan de slag kan gaan. Wanneer ze hier toekomen zijn ze vaak kortgeschoold, maar ze werken hard. Van telecomtechnieker tot industriële hoogteschilders of glasvezellassers: ze zijn bereid zich om te scholen naar knelpuntberoepen. Het doet me dan ook plezier dat ook partners uit het werkveld, zoals Jacops, hieraan willen bijdragen.”

Mismatch

De stad Antwerpen investeerde 70.000 euro in de opleiding: “De stad staat voor grote veranderingen en tegelijk was de arbeidskrapte nooit zo groot. Om nog meer mensen duurzaam naar werk te leiden, werken we opnieuw samen met Rising You. Net zoals bij de eerdere opleiding steigerbouwer is de ambitie om na een kortstondige opleiding zo goed als elke deelnemer te laten doorstromen naar een job. Het zijn dan ook dit soort projecten dat we moeten ondersteunen: enerzijds om de mismatch weg te werken tussen vraag en aanbod, anderzijds om anderstalige Antwerpenaren niet alleen duurzaam naar werk te begeleiden, maar ook Nederlands te leren”, geeft schepen voor economie Erica Caluwaerts (Open Vld) nog mee.

Volledig scherm In het opleidingscentrum in SPRK op Antwerpen-Noord biedt de juiste infrastructuur aan waarmee de twaalf cursisten de stiel onder de knie krijgen. © Tessa Kraan

