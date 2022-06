Glasverbod op Theaterplein sinds dit weekend van kracht

Daarom werd beslist om vanaf 4 juni op het Theaterplein en in de omliggende straten – Schuttershofstraat, Leopoldplaats, Meistraat en Arenbergstraat - een verbod op glazen in te voeren. De regel houdt in dat handelaars (en bezoekers) geen dranken in glazen mogen schenken en drinken. Met andere woorden: ze moeten voortaan herbruikbare bekers gebruiken. Ook de verkoop van flessen cava of wijn is verboden. Voor de omliggende horeca geldt het verbod niet.