Ging er ook wetenschappelijk onderzoek verloren door brand in gebouw UA ? “Volgende week krijgen we daar hopelijk meer zicht op””

De brand in in de noordelijke vleugel van de stadscampus van de Universiteit Antwerpen in de Prinsstraat brak woensdagavond uit. In het gebouw bevonden zich 136 kantoren en vier aula’s. Naast de immense materiële schade, is er mogelijk ook studie- en onderzoek materiaal verloren gegaan die opgeslagen stond op laptops van de professoren en medewerkers. “Al is het moeilijk in te schatten en kunnen we zeker nog geen eenduidig antwoord geven”, zegt de decaan van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. “Dat zullen we pas echt met zekerheid kunnen zeggen wanneer onze medewerkers volgende week even naar hun bureau kunnen, maar normaal gezien wordt ook héél veel informatie opgeslagen op de centrale server.”