Gigantische stelling voor Museum voor Schone Kunsten weggehaald: grote heropening nadert met rasse schreden

Antwerpen 66 chauffeurs beboet voor inhalen fietsers in fiets­straat

Het wijkteam van de Brederodewijk controleerde verleden woensdag of de regels in de Markgravelei wel allemaal werden nageleefd aan het begin en einde van de schooldag. De Markgravelei is een fietsstraat, wat wil zeggen dat auto’s fietsers niet in mogen halen. Toch werden uiteindelijk 66 bestuurders beboet omdat ze dat net wel deden.

17:35