Gezocht: uitbater voor studentenbar bar_TAKEOFF.

Antwerpen 34-jarige man gearres­teerd voor autoinbra­ken

Een 34-jarige man is afgelopen maandag gearresteerd toen hij een betaalparking binnenging. De politie had hem in het vizier omdat de man verdacht werd van verschillende autoinbraken. Hij bleek geseind te staan in een ander dossier voor gelijkaardige feiten.

11 mei