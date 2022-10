Gezocht: modellen voor poseersessie in het Rubenshuis

‘Een project op het kruispunt van voyeurisme, feminisme en live-performance’: zo noemt dichter Lotte Dodion de poseersessies in het Rubenshuis. “Wij zoeken een mix van modellen die zich vrouw voelen”, aldus Lotte. “Naakt poseren kan en mag, maar moet niet, dat bepaal je volledig zelf. Als model heb je de touwtjes in handen.”

Per avond zoekt Lotte drie modellen. Het poseren is individueel en duurt ongeveer een halfuurtje. De poseersessie vindt plaats tijdens de openingsuren van het museum: er zijn dus bezoekers aanwezig. Tijdens het tekenen gaat Lotte Dodion met het model in gesprek. Het gesprek en de illustratie zijn de basis voor het nieuwe gedicht dat Lotte op 5 januari 2023 voorstelt. ​

Wil je meedoen als model op 1 december, 8 december, 15 december, 22 december of 29 december tussen 17 en 21 uur? Surf naar www.rubenshuis.be en schrijf je in voor 21 november met een portretfoto en een kort antwoord op de vraag ‘wanneer voel jij je vrouw?’. Voor of na je poseersessie kan je gratis het Rubenshuis bezoeken, je verhaal wordt verwerkt in een stadsgedicht en je krijgt een hoogwaardige digitale foto van de illustratie die van jou gemaakt is. ​