Gezocht: kandidaten voor Antwerpse monumentenprijs Het Erfgoedjuweel

“De vele prachtige en waardevolle erfgoedpanden in Antwerpen tonen de ontzettend rijke geschiedenis van onze stadsgemeenschap”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Het Erfgoedjuweel is een wedstrijd die we tweejaarlijks organiseren om de herbestemming of restauratie van al dat Antwerps onroerend erfgoed in de bloemetjes te zetten. We kunnen ons erfgoed immers niet genoeg koesteren!”