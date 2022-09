Gewezen topadvocaat Pol Vandemeulebroucke veroordeeld tot 21 maanden cel omdat hij info doorgaf aan drugsbende

AntwerpenEen drugsbende rond Alain Marcaillou, Hassan Bouyiri en Chris Van Lierde die betrapt werd bij de invoer van 443 kg cocaïne, is veroordeeld tot celstraffen van acht en tien jaar en een verbeurdverklaring van 700.000 euro Eén van veroordeelden is de gewezen strafpleiter Pol Vandemeulebroucke. De rechtbank acht bewezen dat hij informatie uit het dossier heeft doorgegeven aan bendeleden. Hij werd veroordeeld tot 21 maanden celstraf.

Lees alles over de Antwerpse drugsoorlog in ons dossier.

Voor Vandemeulebroucke komt deze straf bovenop een eerdere veroordeling tot één jaar cel wegens lidmaatschap van een Albanese drugsbende. Na die veroordeling vroeg en kreeg hij zijn weglating aan de balie. Hij is niet langer als advocaat actief. Vandemeulebroucke was vanmorgen niet aanwezig in de rechtszaal.

De kopstukken van de bende Alain Marcaillou en Hassan Bouyiri kregen elk een straf van tien jaar cel, 10.000 euro boete en een verbeurdverklaring van 700.000 euro. Chris Van Lierde kreeg acht jaar cel, een boete van 8.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Hoofdverdachte Desiderio Palomares is in de loop van het proces overleden.

Andere bendeleden zoals Michael Verlackt, Chris Nys en David Swinkels kregen zes jaar cel. Nog een tiental andere bendeleden hoorden straffen van één jaar tot vijf jaar uitspreken.

443 kg coke verstopt in fruit

Chris Van Lierde en zijn fitnessvriend Chris Nys richtten in 2017 een bedrijfje op voor de invoer van cocaïne. Volgens Van Lierde werd hij erin geluisd want achter zijn rug maakte Nys afspraken met de drugsbende van Alain Marcaillou, Hassan Bouyiri en Desiderio ‘Dis’ Palomeras. De mannen wilden via de firma van Van Lierde een lading van 443 cocaïne, verstopt in fruit, naar Antwerpen smokkelen.

De politie betrapte de bende op heterdaad toen zij de 443 kg cocaïne uit de container haalde in een loods op het Piccoloplein in Stabroek. Van Lierde was één van de eersten die werd gearresteerd. Hij nam Pol Vandemeulebroucke als advocaat.

Inzage in dossier

Volgens de openbare aanklager profiteerde Vandemeulebroucke van de inzage in het strafdossier om zijn vriend ‘‘Dis’ Palomeras uit het zicht van de speurders te houden. Toen Van Lierde een andere advocaat wilde nemen, counterde Vandemeulebroucke die operatie onmiddellijk. Dan zou hij de inzage in het dossier kwijtraken. In een telefoontap hoorde de politie hoe Vandemeulebroucke naar zijn vriend ‘Dis’ belde. De procureur speelde het telefoontje van 20 seconden tijdens het proces af in de rechtszaal.

Dis: “Ja meester.”

Pol Vandemeulebroucke: “Mijnen bureau heeft juist gebeld. Die Chris Van Lierde wil mij terug als advocaat. Ik ga hem morgen bezoeken in de gevangenis.... (lange bulderlach).”

Dis: “Haha,.. ja? Ok, merci”

Manon Gutwirth, die ex-strafpleiter Vandemeulebroucke verdedigde, vond dat het telefoontje niets bewijst. Dat was louter sfeerschepping. Vandemeulebroucke gaf geen info over het strafdossier, noch over de stand van het onderzoek, noch over wie gezocht werd door de politie. Op dat moment kon Vandemeulebroucke niet weten dat ook zijn oude vriend ‘Dis’ mogelijk bij die drugsinvoer betrokken was.

Ook uit andere telefoontjes was niet op te maken dat Vandemeulebroucke meer wist. De zoon van een verdachte liet aan anderen weten dat de politie telefoontaps deed, zo had hij van een advocaat vernomen die inzage in het dossier had.

Manon Gutwirth: “Er is geen enkele link tussen die zoon en meester Vandemeulebroucke. De procureur baseerde zijn vervolging enkel op perceptie. Een andere advocaat die eveneens werd nagewezen voor lekken uit het dossier, werd ongemoeid gelaten. Maar Vandemeulebroucke heeft de perceptie tegen en hij wordt wél vervolgd. Zonder concrete feiten blijft het twijfelachtig dat de strafpleiter in de fout ging. Bij twijfel moet de rechtbank hem vrijspreken.”

De rechtbank besliste er vanmorgen anders over. De gewezen strafpleiter Pol Vandemeulebroucke wordt veroordeeld tot 18 maanden celstraf voor lidmaatschap van een criminele organisatie, schending van het inzagerecht en schending van het beroepsgeheim. Hij krijgt ook drie maanden celstraf voor verboden wapenbezit.

“Erin geluisd”

Op het proces hield hoofdverdachte Chris Van Lierde vol dat hij erin was geluisd door zijn fitnessvriend Chris Nys en daarna door ‘Dis’ en zijn vriend/advocaat Pol Vandemeulebroucke. Na verloop van tijd veranderde Van Lierde toch van advocaat en diende hij een klacht in tegen Vandemeulebroucke wegens schending van zijn beroepsgeheim.

Van Lierde was volgens zijn advocaat naiëf geweest toen hij met Chris Nys in zee ging. Hij werd na verloop van tijd gewaar dat er ‘iets’ aan de hand was met een transport uit Zuid-Amerika. De bende zette hem echter onder druk. Chris Van Lierde kon geen kant meer uit en zocht zijn toevlucht tot meester Vandemeulebroucke.

“Chris Van Lierde had niet in de gaten dat Vandemeulebroucke vooral zijn vriend ‘Dis’ uit de wind wilde zetten. Dat besefte hij pas toen de politie hem de fameuze telefoontap lieten horen”, pleitte de advocaat van Van Lierde Hij vroeg een werkstraf in plaats van de geëiste negen jaar cel.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.