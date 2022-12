Gewezen Pride-voorzitter Bart Abeel genomineerd voor OUTtv Media Award

OUTtv heeft het over een erg bewogen jaar voor de gemeenschap. “Denk aan de discussie rond het WK voetbal in Qatar, maar ook de aanslagen op LGBT+-personen in de Verenigde Staten, Noorwegen en Slowakije. Haatcampagnes blijven zich vorderen in landen als Hongarije, Rusland en Polen. De zichtbaarheid van onze gemeenschap is daarom ook anno 2022 nog steeds uitermate belangrijk. De genomineerden van de OUTtv Media Award dragen daar in positieve zin aan bij.”