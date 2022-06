Gewapende man bedreigt mensen aan Vredehof in Zandvliet

Antwerpen Havenfirma verspreidt foto van nieuwe werknemer: “Dag later vriend­schaps­ver­zoek uit drugsmili­eu”

De 29-jarige havenbediende Samy O. haalde opgelucht adem toen de federale politie de chatdienst Sky ECC in maart 2021 platlegde. Samy had via zijn Sky-cryptofoon geheime info over containers doorgespeeld aan de drugsbende van Omar G., bijgenaamd ‘Patje Haemers’. Het bracht hem 25.000 euro op. “Die mannen nemen uw leven over. Je bent geen seconde meer gerust”, zei Samy O. vanmorgen tegen de rechter. Hij riskeert 5 jaar cel.

