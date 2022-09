Gewapend commando dat in Berchem werd opgepakt, blijft in de cel

AntwerpenHet drietal dat vorige week gearresteerd werd in de Deken De Winterstraat in Berchem is voor de onderzoeksrechter verschenen. Die heeft besloten om de twee 18-jarigen aan te houden, wat betekent dat ze volgende week voor de raadkamer zullen verschijnen. Die zal beslissen over hun verdere aanhouding. De minderjarige werd door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst.