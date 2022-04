Gevluchte topdiamantair uit Antwerpen gearresteerd in Zimbabwe

De Belgische-Israëlische zakenman was tien jaar geleden één van de belangrijkste diamantairs in Antwerpen. Wereldwijd ging één op de drie diamanten voor verkoop langs zijn firma’s. Hij woonde vanaf 2007 in een prachtige villa van 7,5 miljoen euro in Wilrijk. Tijdens het weekend woonde de familie in een appartement in Knokke en hij bouwde een kunstcollectie op ter waarde van 26 miljoen dollar.