Geviseerde Bilal B. laat zich in gevangenis opsluiten, net een dag voor aanslag in Borgerhout: “Hij leidde zelf al een schietpartij op een pastarestaurant”

Bilal B., wiens woning in Borgerhout woensdagnacht doelwit van vermoedelijk het drugsmilieu was, is in februari zelf veroordeeld tot 7 jaar gevangenis voor een aanslag op The Pasta House in Deurne in augustus 2020. Opvallend is dat B. zich woensdagochtend aan de gevangenis had gemeld om die straf uit te zitten. Het pastarestaurant was eigendom van Ali O., een concurrent in het Antwerpse drugsmilieu. Tien beklaagden kregen celstraffen. “Ik heb wapens voor het lichaam van Ali”, klonk het in hun chatgroep. Een reconstructie van de bekendste aanslag van Bilal B.