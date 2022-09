Getuige van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven? “Niets doen is geen optie”, volgens nieuwe campagne van de stad Antwerpen

Antwerpen Infrabel heeft dit najaar nog 70 vacatures in Antwerpen en stuurt topman Gilson zélf de hoogte in: “Kom werken bij de strafste ploeg”

Infrabel zoekt nog een pak nieuwe werknemers. Met een spectaculaire actie in Antwerpen, aan de Fierensblokken in de Nationalestraat, startte maandag een najaarsoffensief. Bedoeling is om 255 mensen aan te werven. Het zwaartepunt van de vacatures ligt in Vlaanderen, waaronder de Scheldestad.

