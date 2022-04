Gestolen fietsen teruggevonden op voertuig op opleggers: vorig jaar gestolen in Mortsel

Antwerpen Update: Tramlijn 8 weer hersteld na storing door probleem met bovenlei­ding: Stations Zegel, Ommegang en Astrid werden tijdelijk niet bediend

Door een probleem met de bovenleiding is tramlijn 8 momenteel verstoord in beide richtingen. De trams moeten bijgevolg bovengronds naar de halte Antwerpen Astridplein rijden over het traject van tram 24. Volgens De Lijn zou het ongemak tot een flink stuk in de namiddag kunnen duren.

15:21