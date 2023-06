Gesloten kinderopvang en recyclageparken: dinsdag opnieuw nationale stakingsdag

Kunstwer­ken Middelheim­mu­se­um krijgen nieuwe plaats in het park

Wie deze zomer het Middelheimmuseum bezoekt, krijgt een andere ervaring dan bij eventuele vorige bezoeken. In totaal 224 kunstwerken krijgen een nieuwe plaats in het kunstpark. Er worden ook delen van het park opgewaardeerd in nauw partnerschap met de groendienst, én er staat nieuw werk, zoals een opvallende fonteinsculptuur van Camille Henrot. “In de nieuwe thematische presentatie komen kunst en natuur nog dichter samen”, klinkt het.