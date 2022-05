Geseinde man betrapt en gehandicaptenkaart ingetrokken: politie houdt verkeerscontroles

Antwerpen Fijn feestje voor fusie Antwerpen-Zeebrugge: “We willen groenste haven van Europa worden”

Na het huwelijk van de havens van Antwerpen en Zeebrugge volgde donderdag logischerwijze het avondfeest. Decor daarvoor was de Waagnatie. “De sterren staan gunstig om onze relatie te doen slagen. We hebben lang met argusogen naar elkaar gekeken. Tot we beseften dat we samen sterker zijn en nóg beter kunnen”, zei een glunderende Annick De Ridder (N-VA), havenschepen én voorzitter van het nieuwe Port of Antwerp-Bruges.

