Geschiedenis van Antwerpen letterlijk in kaart gebracht in historische atlas: “Wereldstad gebouwd op dromen en onvervulde ambities?”

ANTWERPENVan een ‘Steen’ in het hart van de stad en de nieuwe marktplaats van de wereld naar het rechttrekken van de kaaien en de creatie van ‘wereldstad’ Linkeroever tot de culturele heropleving van de Koekenstad en een poging tot vergroening van Antwerpen. Of hoe vier historici de eeuwenoude geschiedenis van dé stad letterlijk in kaart brengen in de gloednieuwe ‘Historische atlas van Antwerpen: Stad van droom en daad’.

In 36 hoofdstukken doen auteurs Ilja Van Damme, Hilde Greefs, Iason Jongepier en Tim Soens heel de histoire van Antwerpen uit de doeken, aan de hand van lang vervlogen landkaarten, schilderijen en foto’s. Van ‘De rand van het land’ - Antwerpen lag destijds aan de zee - tot vandaag, ‘Schoon schip in ’t Stad?’, een poging de volledig verharde stad terug meer leefbaar te maken.

Wereldstad?

“Antwerpen is een wereldstad”, steekt het viertal van wal. “Of althans, dat is ze volgens sommigen. Volgens anderen is ze vooral gebouwd op dromen en onvervulde ambities. Het is een plaats waar wetten in de weg staan van wensdromen, een plaats van praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren, zoals de Antwerpse dichter Willem Elsschot het mooi verwoordde.”

Volledig scherm De historische atlas is vanaf dinsdag verkrijgbaar in de boekhandels. © Tessa Kraan

Hanzehuis

Zo kent iedereen de landmark van architect Zaha Hadid in Antwerpen-Noord oftewel het nieuwe Havenhuis met haar glazen schip. In de atlas leer je dat het voormalige brandweergebouw, waarop het schip rust, eigenlijk een replica is van het ‘Hanzehuis’, dat toen stond waar het MAS nu ligt en in 1893 in vlammen opging. “Het monumentale Hanzehuis bood stapelruimtes en meer dan honderd kamers voor handelaars van de noordelijke Duitse stedenbond en hun bedienden”, leggen de historici verder uit. “Het moest de architecturale bekroning van de grote commerciële expansie van de Gouden zestiende eeuw in Antwerpen worden, net zoals het Havenhuis dat vandaag voor de stad is.”

“Maar toen de bouw in 1564 eindelijk van start ging, sputterde de economische motor van de stad al en twee jaar later zette de Beeldenstorm decennia van politieke en religieuze onrust in. Tijdens het grootste deel van die zogenoemde Gouden Eeuw waren de Hanzekooplui dan ook gehuisvest in een veel bescheidener pand op de Oude Koornmarkt”, zeggen Van Damme, Greefs, Jongepier en Soens.

Volledig scherm Het Hanzehuis en het Havenhuis. © Tessa Kraan

Napoleon

In de loop van de geschiedenis werden Sint-Anneke en Borgerweert - het huidig grondgebied van Linkeroever - meer en meer belangrijk voor de stad en wanneer het poldergebied voor de zoveelste keer blank gezet moest worden om een Engelse legerexpeditie te stoppen, vond Napoleon het in 1810 welletjes genoeg en wilde hij de verdediging van Antwerpen meer systematisch aanpakken.

“Niet de wirwar van straten en wildgroei van gebouwen van de middeleeuwse rechteroever inspireerden de Franse ontwerpers, wel nog het veel oudere, militaire, Romeinse dambordpatroon. Het ideaal van brede, rechte lijnen en ordelijke, kubussen van gebouwen moest een imposante ‘stad van de staat’ worden, een metropool dat het belang van politieke centralisatie in het keizerrijk van Napoleon moest versterken.”

Volledig scherm De wilde plannen van Napoleon met Linkeroever. © Thoth & EPO distributie

“Maar bij de inname van Engels-Pruisische troepen in 1814, verdwenen niet enkel de Fransen maar ook hun plannen voor een nieuwe ‘wereldstad’ op de linkeroever. Later in de negentiende eeuw kwam het Franse, radicaal-moderne stadsontwerp voor Linkeroever terug boven water en wierp tot diep in de twintigste eeuw een schaduw over het district.”

Volledig scherm Antwerpen in oorlogstijden.

Volledig scherm Simulatie van hoe Antwerpen eruit gezien moet hebben rond het jaar 900. © Thoth & EPO distributie

