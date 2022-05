Gerestaureerde graanzuiger keert terug naar Antwerpen

Graanzuiger 19 is afwisselend te zien in Antwerpen en bij het Maritiem Museum Rotterdam. Een erfgoedsubsidie vanuit Vlaanderen maakte de restauratie van de graanzuiger mogelijk. De afgelopen maanden is veel werk verricht op werf Talsma in het Friese Franeker: de deuren en ramen van de graanzuiger zijn vervangen, het onderwaterschip, de weegkamer en de stootlijsten werden aangepakt. Ook kreeg de graanzuiger zijn oorspronkelijke kleuren terug.

Het grootste deel van de restauratie is nu voltooid. Normaal gezien zal het havenicoon vanaf de zomer van 2023 weer in opperbeste staat te bezoeken zijn – ook de stoominstallatie werkt nog steeds. Voor die tijd zal Graanzuiger 19 al in Antwerpen te zien zijn, maar een juiste datum is nog te bevestigen.

Havenicoon

Graanzuiger 19 is een voorbeeld van innovatie in de maritieme sector. Vóór zijn introductie kostte het meer dan honderd havenarbeiders een dikke week om 6.000 ton bulkgoed over te hevelen van het ene schip naar het andere. Met de graanzuigers werden granen, zaden, bonen … plots overgeladen met een capaciteit van bijna 200 ton per uur. Antwerpen bezat in totaal 24 drijvende stadsgraanzuigers, in de Rotterdamse haven waren er eens zoveel. De eerste Antwerpse graanzuiger werd besteld in 1910 en de laatste bleef tot begin jaren 1980 in bedrijf. Graanzuiger 19 werd in 1985 naar Nederland verkocht en daar als museumstuk behouden.