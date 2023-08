Zijn er nog tickets? En welke locaties nemen deel? Alles over Museum­nacht in Antwerpen

‘A night at the museum’, maar dan in het echt. Zaterdag 5 augustus komt uw verbeelding namelijk opnieuw tot leven tijdens de zeventiende editie van Museumnacht. Wanneer de avond valt, kan u zich vergapen aan kunst en cultuur op negentien verschillende locaties in de stad. Hoeveel kost een ticket? En waar kan ik terecht voor een afterparty? Wij lijsten op.