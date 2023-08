Oekraïense artiesten die thuis niet meer kunnen spelen, uitgeno­digd in Antwerpen: “Want oorlog brengt ook artistiek drama met zich mee”

De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor de vele Oekraïense artiesten. Op vele plekken is het niet veilig om te spelen en het spreekt ook voor zich dat Oekraïners momenteel andere dingen aan hun hoofd hebben dan concerten. Laat staan er geld voor vrij te houden. Daarom worden drie Oekraïense harpisten eind augustus uitgenodigd om op te treden in de Kristus-Koningkerk aan Antwerp Expo. “Artiesten kunnen niet in dozen worden opgeborgen en na de oorlog terug uit de kast gehaald.”