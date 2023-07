Succesvol­le kickbokser doelwit van drugsaan­slag in Biekorf­straat

De ontploffing in de Biekorfstraat in de nacht van zondag op maandag was wel degelijk gelinkt aan het drugsmilieu. Het doelwit waren de ouders van Kamal El B., een gewezen kickbokser, die bij de politie bekend staat om zijn banden met het milieu. Bij de aanslag raakte niemand gewond.