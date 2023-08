Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Antwerpen vandaag

MIJN MAMA EN IK. Astrid Coppens (40) en Carine Nuyens (68): “Na één maand puberen gooide ze al haar zwarte kleren weg”

“Wij bellen elkaar élke dag. Ook toen ik 14 jaar in LA woonde.” En de band tussen Astrid Coppens (40) en haar mama Carine Nuyens (68) is zelfs nóg intenser geworden sinds ze zelf twee kinderen op de wereld zette. Een exclusief dubbelgesprek voor Moederdag: “Mijn ouders hebben mij altijd bang gemaakt van drugs.” – “Ach, eigenlijk had je die les niet echt nodig.”