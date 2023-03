Gerecht voert onderzoek naar hart Antwerpse diamant

Antwerpen “Mensen zullen alleen nog ethisch verantwoor­de diamant willen kopen”: Antwerps juwelen­merk Beldiamond garandeert transparan­tie van mijn tot ringvinger

Hoe zeker ben je dat de diamant in je verlovings- of trouwring geen gewapende conflicten financierde? Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne wordt die vraag steeds vaker gesteld. Het Belgische juwelenmerk Beldiamond garandeert zijn klanten nu dat ze digitaal elke stap tussen de mijn en de kleinhandelaar kunnen terugvinden. Een primeur voor ons land. Philippe Lipschutz: “Wij kopen géén Russische diamant meer, hoewel het volgens de EU nog mag.”