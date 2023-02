Generaties en families samen op het podium: Toneelhuis lanceert nieuw themafestival

“Het festival ‘House of Flying Generations’ interpreteert generaties ruim en probeert vele vragen te stellen”, klinkt het bij Toneelhuis. “Niet alleen gaan deze voorstellingen over generaties en families, generaties en families staan ook samen op het toneel. Hoe bijzonder is het om als koppel of als ouder en kind samen te spelen of te musiceren?”

“Als autoriteit en traditie nu zo radicaal bevraagd worden in onze samenleving, wat betekent dat dan voor de representatie ervan in het theater? Wat betekent het voor een oudere generatie theatermakers? Wat betekent het voor het spelen van repertoire waarin de klassieke familiestructuren en rolpatronen wel nog afgebeeld worden? En hoe komen andere modellen en geschiedenissen in beeld? Hoe werken andere tradities in de samenleving en het theater door?”

About Elly

Toneelhuis trapt het festival af met de première van ‘About Elly’ met ook Robbie Cleiren op de planken, een coproductie van tg STAN, in coproductie met Toneelhuis, Antigone, De Roovers en Het Laatste Bedrijf. Daarnaast zijn er ook voorstellingen van NTGent, KVS, Bloet, Het Zuidelijk Toneel & BOG, Werktoneel & KASK, De Hoe & De Snor, MartHa!tentatief en een concert van Peenoise.

In samenwerking met De Cinema wordt ook een reeks films gelieerd aan de thematieken uit de voorstellingen. Verder zijn er nog gesprekken over generaties, families en over repertoire.

House of Flying Generations doet zich voor van 9 maart tot en met 1 april. Meer info toneelhuis.be.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.