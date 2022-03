Gemeenteraad steunt eensgezind solidariteitsmotie met Oekraïense volk: “Ook onze kinderen en kleinkinderen zijn in een zeer gevaarlijke wereld terechtgekomen”

De tussenkomst die voor de grootste krop in de keel zorgde, was die van gemeenteraadslid André Gantman (N-VA). Hij is van joodse afkomst. “Mijn familie komt uit de Oekraïense stad Odessa. Poetin blijft maar herhalen dat hij Oekraïne wil denazificeren. Duizenden joden zijn er in de Tweede Wereldoorlog vermoord, monumenten voor hen zijn door Russische raketten aan flarden geschoten. Bij mij en vele anderen zijn de innerlijke vrede en veiligheid verdampt, omdat wij denken aan onze kinderen en kleinkinderen ongevraagd in een zeer gevaarlijke wereld zijn terechtgekomen. Zullen zij ooit moeten vechten zoals zovele jonge Oekraïners?”

“Oorlog kent geen winnaars”, zo begon Imade Annouri (Groen). “Tegenover het dramatische beeld van steden die herleid zijn tot ruïnes, staat gelukkig ook warme solidariteit.” Annouri beklemtoonde dat het niet uitmaakt uit welk conflictgebied je komt. “Waar je ook woont, je moet steun kunnen krijgen.”

“Nepvluchtelingen”

Sam Van Rooy (Vlaams Belang) ziet dat anders. “Solidariteit met het Oekraïense volk vanuit heel Europa, Vlaanderen en Antwerpen, is broodnodig. Omdat onze partij altijd het rationele standpunt ‘opvang in eigen regio’ heeft gehuldigd, vinden wij dat de overheid in dit land haar verantwoordelijkheid moet nemen. Maar dat doet ze niet: vandaag zitten onze opvangcentra overvol met nepvluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten. Het is onrechtvaardig dat zo’n 30.000 opvangplekken in dit land daardoor vandaag niet beschikbaar zijn voor de gevluchte Oekraïense vrouwen en kinderen. Antwerpen moet nu opvangplaatsen creëren omdat men van Vlaanderen een paradijs heeft gemaakt voor gelukszoekers, wat ons jaarlijks een half miljard euro kost.”

Centraal aanmeldpunt

In de meerderheid kijkt Hicham El Mzairh (Vooruit) naar de hogere overheden om “een versnelling hoger te schakelen”. “De lokale overheid kan niet alles oplossen, al heb ik vertrouwen in onze Antwerpse diensten. We vragen een centraal aanmeldpunt waar vluchtelingen in één stap alles kunnen regelen.”

Dat laatste komt in orde: een opdracht die Den Bell voor zijn rekening zal nemen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) bevestigde wat hij vrijdag al uit de doeken deed op een persconferentie. Het nooddorp komt op de Middenvijver (Linkeroever) omdat het als enige plek aan alle criteria voldoet om in een eerste fase 600 vluchtelingen collectief op te vangen. Hij hoopt dat de hogere overheid nog met centen over de brug zal komen. De bouw van het nooddorp – met een contract van een jaar – zou de stad 6 miljoen euro kosten. De Wever bedankte namens de raad iedereen die zich voor vluchtelingen inzet.

Schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) pikte in op de komst van vele Oekraïense kinderen. “In het basisonderwijs is er geen probleem: daar kunnen we alle kinderen een plek geven. Na de paasvakantie verwachten we wel een grotere instroom.”

