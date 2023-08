Gemaskerde man dringt villa binnen in Brasschaat: geen link met overval bij Pfaffs

De politie Brasschaat kwam via haar cameranetwerk een verdachte auto op het spoor. In samenwerking met verschillende andere politiezones kon het voertuig gelokaliseerd worden. “Een verdachte van 42 jaar uit Ravels is opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter”, vertelt Aerts. “Hij wordt beticht van diefstal met geweld met vertoon van wapen, en inbreuken op de wapenwetgeving.” De politie pakte zaterdag ook twee andere verdachten op, maar zij mochten na hun ondervraging gaan.

Klappen in gezicht

De home invasion is de tweede gewapende woningoverval in Brasschaat in twee dagen tijd. Vrijdagnamiddag werd Carmen Pfaff (67), echtgenote van Jean-Marie, al in haar woning overvallen. Drie gemaskerde mannen doorzochten de woning nadat zij Carmen Pfaff enkele klappen in het gezicht hadden gegeven en in een kamer hadden opgesloten. Carmen werd naderhand voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.