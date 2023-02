Geldezel van phishingbende moet werkstraf van 80 uren gaan uitvoeren

Borgerhout Van de ‘vader Theresa van Borgerhout’ naar take-away voor daklozen: dit was het gala van de Gouden Reuskens

De schrijver van het boek ‘Aanslag op het hart. Hoe ik mijn broer verloor aan IS’, een artistieke organisatie voor jongeren met autisme en een topreporter in spe: het zijn maar enkele van de winnaars op het Gala van de Gouden Reuskens, vanavond voor de tweede keer gevierd in De Roma. Wij gingen langs en ontdekten nieuw talent in het dichtstbevolkte district van Antwerpen: “Jongeren moeten meer praten, want ze worden aangehoord.”

8 februari